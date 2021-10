Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Pkw-Anhängers

Freudenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten den Pkw-Anhänger (Kastenaufbau mit Tandemachse) des Musikvereins Freudenburg in der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober 2021. Der Anhänger war am Bürgerhaus in der Schulstraße in Freudenburg abgestellt. Der Anhänger konnte nahe des Ortsausgangs Trassem in Richtung Kollesleuken wieder aufgefunden werden. Die Täter hatten ihn offenbar dort am Straßenrand abgestellt. Ein an ihm angebrachtes Vorhängeschloss war aufgebrochen worden und lag vor dem Anhänger. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 in Verbindung zu setzen.

