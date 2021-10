Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Verkehrsunfallflucht

Schweich (ots)

Am 16.10.2021 gegen 08:15 Uhr kam es in der Friedhofstraße in Trier-Ehrang zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Verkehrsunfallflucht. Im Bereich der Unfallstelle befindet sich zurzeit infolge von Arbeiten an der Gasleitung eine Baustelle. Daher ist der Fahrverkehr nur einspurig möglich und wird durch einer Baustellenampel geregelt. In diesem Zusammenhang kam es zum Unfall zwischen zwei PKW im Einmündungsbereich "Friedhofstraße/Im Karrenbachtal", wobei beide Beteiligte angaben, bei Grünlicht gefahren zu sein. Ein PKW fuhr nach kurzen Stopp unerlaubt weiter und konnte erst im Bereich der Kylltalbrücke/Kreisel durch den anderen beteiligten PKW-Fahrer angehalten werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 7000 Euro.

Die Polizei Schweich bittet um Zeugenhinweise bezüglich des Unfallhergangs und der Ampelsituation zur Unfallzeit.

