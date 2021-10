Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kabeldiebstahl in einer Nacht- und Nebelaktion

Schweich (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht vom 13.10.2021 auf den 14.10.2021, unberechtigt Zutritt zu einem Gelände unterhalb der Autobahnbrücke in Schweich, direkt angrenzend am Mitfahrerparkplatz. Mit einem Fahrzeug fuhren sie parallel der B 53 rückwärts ans Gelände, durchtrennten den dortigen Zaun und entwendeten 500 Meter Straßenbeleuchtungskabel und ca. 1300 Meter Telefonkabel. Das Kabel wurde von den Trommeln abgerollt und durch das Loch im Zaun auf das Transportfahrzeug geladen. Offensichtlich hatten es die Täter auf das in den Kabeln befindliche Kupfer abgesehen. Der genaue Schaden ist bislang noch nicht bekannt, wird aber auf etwa 5000 EUR geschätzt. Vermutlich haben die Täter ihr Diebesgut mit einem Klein-LKW abtransportiert.

Wer in der Nacht, insbesondere auf dem Mitfahrerparkplatz, verdächtige Wahrnehmungen machte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502/9157-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell