Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Saarburg (ots)

Am Freitag, dem 15.10.2021, in der Zeit zwischen 19:20 und 20:20 Uhr, wurde ein in der Straße "Saarblick" in Saarburg - Niederleuken geparkter weißer Pkw, Opel Corsa B, durch einen bislang unbekannten, vorbeifahrenden Pkw beschädigt. Der Fahrer dieses Wagens, mit vermutlich weißer Lackierung, fuhr mit zu geringem Seitenabstand an dem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw vorbei. Hierbei stieß er mit seinem linken Außenspiegel gegen dessen linken Außenspiegel, sodass dieser abgerissen wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich sodann von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder der Person des Unfallverursachers geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel. 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.

