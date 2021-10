Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Nachwuchswerbung bei der Polizei Germersheim

Germersheim (ots)

Nachdem wir in der letzten Zeit vermehrt in digitaler Form Nachwuchswerbung betrieben haben, bietet sich diese Woche für sieben Jugendliche die Möglichkeit, die Polizei hautnah zu erleben. An drei Tagen erhielten die Schülerinnen und Schüler interessante Einblicke in den Polizeialltag und den Ablauf innerhalb einer Polizeiinspektion. Neben den Vorführungen der Polizeidiensthundestaffel besuchte unser potenzieller Nachwuchs die Hochschule der Polizei auf dem Hahn. Wenn auch Sie Interesse am Polizeiberuf haben, scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren. Der Bewerbungszeitraum für eine Einstellung zum Mai 2022 dauert noch bis zum 31.10.2021. Weitere Informationen finden Sie auf der Karriere Homepage der Polizei Rheinland Pfalz unter https://www.polizei.rlp.de/de/karriere. Unsere nebenamtlichen Einstellungsberater der Polizeiinspektion freuen sich auf eine Kontaktaufnahme unter 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.

