Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - In Auto eingebrochen

Meppen (ots)

Am Donnerstag haben bislang unbekannte Täter zwischen 17 und 18 Uhr die Scheibe eines Opel Agila zerstört und das Fahrzeug durchsucht. Das Auto stand zur Tatzeit an der Straße Papenbusch in Meppen. Nach bisherigen Erkenntnissen machten die Täter keine Beute. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell