Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Zeugen gesucht

Lähden (ots)

Am Montag kam es auf der Hüvener Straße in Lähden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein in Richtung Lähden fahrender Sattelzug musste gegen 12.45 Uhr einem entgegenkommenden weißen Lkw ausweichen und beschädigte in der Folge eine Leitplanke. Der Lkw entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

