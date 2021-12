Polizei Dortmund

POL-DO: Schussabgaben vor den Augen der Polizei - Hochzeitskorso in Eving gestoppt

Dortmund

Zeugen haben der Polizei am Samstag (18. Dezember) einen Hochzeitskorso an der Hilbckstraße in Dortmund-Eving gemeldet. Schussgeräusche seien zu hören. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung wurde wenig später selbst Zeuge der Schussabgaben und stellte zwei Schreckschusswaffen und Munition sicher.

Um kurz nach 16 Uhr erhielt die Polizei von einem Korso und damit in Verbindung stehenden Schussgeräuschen Kenntnis. Im Bereich der Hilbckstraße / An der Westfalenburg beobachteten Beamte zwei Männer, die aus einem Pkw heraus mehrere Schüsse in die Luft abgaben. Beim Erblicken der Beamten stellten sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer das Vorhaben umgehend ein.

Die Einsatzkräfte versperrten dem entgegenkommenden Pkw den Weg und sprachen die Fahrzeuginsassen (19, 24 aus Dortmund) mit vorgehaltenen Dienstwaffen aus dem Fahrzeug.

Aufgrund einer Vielzahl anwesender Personen, die die Maßnahmen störten, forderte die Besatzung Unterstützungskräfte an. Mit diesen und der Androhung des DEIG gegen eine Person, bei der ein bevorstehender Angriff zu erwarten war, verließen die etwa 40 Schaulustigen den Einsatzort.

Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten neben zwei Schreckschusswaffen, zwei gefüllte Magazine mit entsprechenden Patronen. In der Jackentasche des 19-Jährigen kamen weitere Patronen zum Vorschein.

Die Polizisten stellten das Beweismaterial sicher und fertigten Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

