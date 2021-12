Polizei Dortmund

POL-DO: Falschfahrer verursacht Unfall auf der A 45 - Fahrer schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1376

Am frühen Freitagmorgen (17. Dezember) ist ein Autofahrer in entgegengesetzter Richtung auf der A 45 unterwegs gewesen. An der Anschlussstelle Siegen-Süd passierte er einen aktuell gesperrten Baustellenbereich und stieß in Höhe der Talbrücke Ottfingen (Richtungsfahrbahn Frankfurt) mit einer Sattelzugmaschine zusammen. Der Fahrer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und konnte schwer verletzt durch die Feuerwehr gerettet werden.

Nach Angaben mehrerer Zeugen befuhr ein Autofahrer um 3.48 Uhr die A 45 in Richtung Frankfurt. Nachdem er zunächst einer bestehenden Ableitung an der Anschlussstelle Siegen-Süd für einige hundert Meter folgte, wechselte der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache wenig später zurück auf die Hauptfahrbahn. Hierbei umfuhr er zwei Warnbarken und gelangte so in den eigentlich abgesperrten Baustellenbereich. Durch Handzeichen versuchten Mitarbeiter der Autobahnmeisterei noch auf die Situation aufmerksam zu machen. Eine Reaktion folgte jedoch nicht.

Im Bereich der Talbrücke Rinsdorf stoppte der Fahrer seinen Audi in Höhe weiterer Mitarbeiter und wendete ihn. Er setzte seine Fahrt nun entgegengesetzt in Richtung Dortmund fort. Hierbei nutzte er den aus seiner Sicht rechten Fahrstreifen.

Auf seinem Weg passierte er zwei Streifenwagenbesatzungen, den ersten Höhe des Rastplatzes Lindenberg, den zweiten an der Anschlussstelle Freudenberg. Trotz eingeschaltetem Blau- und Warnblinklicht zeigte der Fahrer weiterhin keine Reaktion.

In Höhe der Talbrücke Ottfingen kam es dann zu einem Frontalzusammenstoß. Der Autofahrer stieß mit der Sattelzugmaschine eines 58-Jährigen aus Münster zusammen, der soeben zum Überholen angesetzt hatte. Der 58-jährige Autofahrer aus Lüdenscheid wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon und wurde leicht verletzt.

Für etwa eine Stunde musste die Richtungsfahrbahn Frankfurt komplett gesperrt werden. Nach den ersten Reinigungs- und Bergungsmaßnahmen wurde der Verkehr über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt, bevor alle Fahrspuren um 9 Uhr wieder befahrbar waren.

Neben dem Pkw und der Sattelzugmaschine wurde auch der Lkw eines 50-Jährigen aus Polen beschädigt, der sich während des Unfalls auf gleicher Höhe befand.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell