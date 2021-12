Polizei Dortmund

POL-DO: Cannabisrauchwolke aus Wohnung verrät 23-Jährigen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1382

Die Cannabiswolke - die aus seiner Wohnung kroch - hat am Samstagnachmittag (18.12.) einen 23-jährigen Dortmunder verraten. Polizeibeamte stellten in der Wohnung an der Haydnstraße einen Pappkarton voll Cannabis sicher.

Gegen 15.55 Uhr rief der verdächtige Geruch aus einer Wohnung heraus die Polizei auf den Plan. Polizisten trafen dort auf einen 23-Jährigen. Bei der Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Beamten einen Pappkarton gefüllt mit augenscheinlichem Cannabis, eine Feinwaage, kleine Plastiktütchen sowie mehrere technische Geräte und eine geladene PTB-Waffe. Die Gegenstände stellten die Polizeibeamten sicher.

Die Polizisten nahmen den bereits polizeibekannten Dortmunder vorläufig fest. Nach Abschluss aller relevanten Maßnahmen zum Strafverfahren wurde der Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

