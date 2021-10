Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 02.10.2021 - 03.10.2021, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfallflucht

Ort: 38259 Salzgitter-Bad,Weserstraße Zeit: Samstag, 02.10.2021, 08:10 - 11:20 Uhr Hergang: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stößt, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen ein dort abgestellten grauen Ford Edge. Das Fahrzeug wird durch den Zusammenstoß an der Front beschädigt. Der Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Verursacher an das PK Salzgitter- Bad.

Sachbeschädigung

Ort: 38259 Salzgitter-Gebhardshagen, Am Förstergarten Zeit: Mittwoch, 29.09.2021, 08:00 Uhr - Freitag 01.10.2021, 14:15 Uhr Hergang: Der Fahrzeughalter stellt seinen weißen Pkw Volvo vor der Haustür ordnungsgemäß ab. Durch eine bislang unbekannte Person wird das Fahrzeug, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, an der Fahrerseite zerkratzt. Der Schaden wird auf 600 Euro geschätzt. Hinweise zu der Tat an das PK Salzgitter - Bad.

