Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 3. Oktober 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl eines Fahrrades

Freitag, 01.10.2021, i.d.Z.v. 19:00 - 22:00 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Ravensberger Straße, Henriette-Breymann-Gesamtschule

Bislang unbekannte/r Täter/in entwendete im o.a. Tatzeitraum ein mit einem Stahlseilschloss gesichertes, grün/schwarzes Mountainbike der Marke Bulls.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Trunkenheit im Verkehr als Kraftfahrzeugführer Samstag, 02.10.2021, 08:05 Uhr 38304 Wolfenbüttel, K90, Am Lehenwege

Am Samstagmorgen, 02.10.2021, gg. 08:05 Uhr, stellte die Besatzung eines Funkstreifenwagens im Verlauf einer Verkehrskontrolle bei einem PKW-Führer Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Dem 57jährigen Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Außerdem wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Samstag, 02.10.2021, 08:20 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Schulwall / Bahnhofstraße

Am Samstag, 02.10.2021, gg. 08:20 Uhr, rutschte der Fahrer eines PKW BMW, beim Linksabbiegen von der Bahnhofstraße in den Schulwall, vermutlich auf Grund zu hoher, nicht angepasster Geschwindigkeit, auf regennasser Fahrbahn gegen einen, auf dem Rechtsabbiegefahrstreifen auf dem Schulwall (in Richtung Bahnhofstraße) verkehrsbedingt wartenden Linienbus.

Bei der Unfallaufnahme wird durch die aufnehmenden Polizeibeamten sowohl Alkohol.- als auch Betäubungsmitteleinfluss festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über 0,7 Promille.

Daraufhin wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Samstag, 02.10.2021, 15:20 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Im Kalten Tale

Zur Unfallzeit fuhr ein Fahrzeugführer auf der Straße Im Kalten Tale zu dicht an einem geparkten PKW vorbei und beschädigte dessen Außenspiegel. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, sich als Unfallverursacher zu erkennen zu geben und die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen, setzte dieser seine Fahrt fort. Dieses wurde von einer Polizeistreife beobachtet, die den Fahrzeugführer vor einem nahegelegenen Getränkemarkt antreffen und zum Unfallgeschehen befragen konnte. Hierbei stellten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille.

Auch diesem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein abgenommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell