Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - E-Scooter mit Kennzeichen 431WUC gestohlen

Kleve (ots)

Unbekannte Täter haben am Montag (10. Mai 2021) auf der Ackerstraße in der Nähe der Gesamtschule einen E-Scooter gestohlen. Die Besitzerin ließ das Fahrzeug der Marke Segway gegen 14:35 Uhr nur wenige Minuten aus den Augen, es war per App gesichert. Der schwarze E-Scooter trägt das Versicherungskennzeichen 431WUC. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Roller haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

