Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht

Bückeburg (ots)

(ma)

Auf der Bückeburger Pulverstraße ist am Mittwoch in den Vormittagsstunden ein an der Straße geparkter Pkw Audi von einem vorbeifahrenden Pkw am Außenspiegel beschädigt worden.

Zeugen konnten das Kennzeichen der vermutlichen Verursacherin des Unfalles notieren und der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben.

Die mutmaßliche Unfallverursacherin, eine 61jährige Bückeburgerin, ist bereits von den Ermittlungen gegen ihre Person wegen des Tatverdachts der Unfallflucht von der Polizei informiert und befragt worden.

