Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall

Ahnsen (ots)

(ma)

Am Dienstag ereignete sich gg. 12.20 Uhr auf der Straße "Am Harrl" in Ahnsen ein Zusammenstoß eines Kradfahrers mit einem entgegenkommenden Pkw.

Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen geriet der 22jährige Fahrer eines Krades der Marke Yamaha nach dem Durchfahren einer Kurve in den Gegenverkehr und stieß seitlich mit dem entgegenkommenden Pkw Mercedes eines 69jährigen Mannes aus Bad Bellingen zusammen.

Der verletzte Kradfahrer aus Extertal wurde mit einer Beinverletzung in das Klinikum Schaumburg verbracht.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Verkehrsunfall erheblich beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell