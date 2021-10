Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt vom Sonntag, den 3. Oktober 2021

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Kriminalitätslage:

Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld und Bankkarte

38226 Salzgitter, Schäferkamp, Freitag, 01.10.2021, 11:00-16:00 Uhr

Durch das Auftreten falscher Polizeibeamter erlangten bisher unbekannte Täter am Freitag von einer 87-jährigen Geschädigten 2000,- Euro Bargeld und eine Bankkarte mit PIN. In vorab geführten Telefonaten sei bei einem zuvor nach einem Einbruch festgenommenen Täter eine Liste aufgefunden worden, auf der auch die Adresse der Geschädigten stehen würde. Zur Vermeidung von weiteren Einbrüchen sei daher die Übergabe des Bargeldes und der Bankkarte erforderlich. Dieser Aufforderung kam die gutgläubige Geschädigte nach und übergab das Geld am Nachmittag an einen zweiten unbekannten Beschuldigten. Dieser wird als männlich, ca. 20-30 Jahre alt, längliches Gesicht und ca. 160-170 cm Größe beschrieben. Bekleidet sei er mit einer roten Mütze/Basecap mit Aufschrift, einem blauen Hemd mit Schriftzug und einer blauen oder grauen Hose gewesen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals auf folgendes hin: Seien sie gegenüber unbekannten Personen, besonders am Telefon, argwöhnisch und lassen niemanden in ihre Wohnung oder übergeben gar Gegenstände. Die Polizei wird niemals telefonisch die Herausgabe von Bargeld oder sonstigen Vermögenswerten verlangen. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 entgegen.

Verkehrslage:

Minderjähriger verursacht mit Unfall mit Pkw

38226 Salzgitter, Berliner Straße, Samstag, 02.10.2021, 23:15 Uhr

Am Samstagabend stieß ein 16-jähriger Salzgitteraner mit dem Auto seines Vaters, einem Ford S-Max, beim Rangieren in der Berliner Straße gegen einen dort geparkten Mercedes aus Braunschweig und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro. Da der Minderjährige zusätzlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein konnte, wurde er der Dienststelle zugeführt und von dort an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 16-Jährigen wurde eingeleitet.

