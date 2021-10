Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: unbekannter Jugendlicher verletzt 15-Jährigen mit Messer

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich wegen einer Nachricht an ein Mädchen wurde am Donnerstagabend im Bereich der S-Bahnhaltestelle Maichingen-Nord ein 15-Jähriger von einem noch unbekannten Jugendlichen mit einem Messer verletzt. Der 15-Jährige und der vermeintliche, ebenfalls noch unbekannte Freund des Mädchens hatten sich verabredet, um die Differenzen zu klären und trafen sich gegen 19.00 Uhr auf dem Parkplatz der S-Bahnhaltestelle. Während der 15-Jährige in Begleitung zweier weiterer Freunde, 15 und 16 Jahre alt, erschien, tauchte der Unbekannte mit fünf Unterstützern auf. Nach einer Rangelei und einer Aussprache, an der lediglich die beiden Kontrahenten beteiligt waren, schien der Streit geklärt und alle Personen gingen gemeinsam durch die Unterführung. Plötzlich wurde der 15-Jährige von einem 16-Jährigen, der zu den Unterstützern gehörte, mit Pfefferspray besprüht. Ein weiterer unbekannter Jugendlicher, der ebenfalls als Unterstützer vor Ort war, zog plötzlich ein Messer. Um sich zu schützen, warf sich der 15-Jährige zu Boden. Der unbekannte Täter verletzte dessen Gesäß sowie einen Oberschenkel. Anschließend flüchteten die Angreifer sowie deren vier Freunde in Richtung der Straße "Kleines Egart". Ein größeres Polizeiaufgebot fahndete nach der Tätergruppierung. Der 16-jährige Tatverdächtige, der den Jungen mit Pfefferspray attackiert hatte, konnte in der Straße "Kleines Egart" zwischen zwei Gebäuden festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Er wurde zum Polizeirevier Sindelfingen gebracht und im Anschluss an die ersten Ermittlungen seinen Erziehungsberechtigen überstellt. Der leicht verletzte 15-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei, Tel. 07031 697-0, ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Geflüchteten geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell