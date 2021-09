Polizei Düren

POL-DN: Kindliches Diebesquartett unterwegs

Düren (ots)

Was ein vergessener Wohnungsschlüssel am Briefkasten für Folgen haben kann, erfuhr ein 33-jähriger Mann aus Düren.

Gegen 14:00 Uhr verließ der Geschädigte mit seiner Frau das Mehrfamilienhaus auf der "Neue Jülicher Straße". Fernab von Zuhause stellte er plötzlich fest, dass er seinen Schlüsselbund an seinem Briefkasten vergessen hatte. Er informierte umgehend seinen Bruder, um ihn zu bitten, den Schlüssel an sich zu nehmen. Als der Dürener nach Hause kam, wurde ihm sein Schlüssel von einem Mitbewohner des Hauses ausgehändigt. Nach dessen Angaben habe er zunächst zwei ihm unbekannte Kinder vor dem Hauseingang gesehen. Auf dem Weg zu seiner oben gelegenen Wohnung habe der Zeuge ein weiteres Kind auf der Treppe zur ersten Etage bemerkt. Auf der ersten Etage angekommen stellte er fest, dass die Wohnungstür des Geschädigten offen stand. Beim Blick in die Wohnung sah er ein viertes Kind in der Wohnung. Auf Ansprache des Zeugen teilte ihm das Kind mit, dass es einen Schlüssel gefunden hatte. Der Zeuge nahm den Schlüssel sofort an sich und forderte das Kind auf die Wohnung zu verlassen. Es ist daraufhin weggelaufen. Die drei Mittäter wurden bei Eintreffen der Polizei ebenfalls nicht mehr angetroffen.

Nach ersten Angaben wurden Bargeld in Höhe von ca. 500 Euro und Schmuck entwendet. Augenscheinlich wurde die Wohnung durchsucht.

Das Kind in der Wohnung war nach Zeugenaussagen männlich, circa 12 bis 13 Jahre jung, von schlanker dünner Statur, hatte schwarz-braune Haare und war bekleidet mit einer schwarzen Hose.

Alle Tatverdächtigen können wiedererkannt werden.

Zeugen, die Hinweise zu den Kindern geben können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

