Polizei Düren

POL-DN: Unseriöse Dienstleister fordern hohe Geldsummen

Jülich (ots)

- Für Dienstleistungen am Haus verlangten Betrüger eine horrende Summe von ihren Kunden. In diesem Fall in Barmen entstand kein Schaden. Die Polizei warnt vor dieser Masche.

Zunächst wirkt alles seriös: Dienstleister, in diesem Fall eine Reinigungsfirma für den Außenbereich, bieten Arbeiten am Haus an. Erst nachdem sie mit der vermeintlich ordentlichen Ausführung ihrer Arbeit fertig sind, verlangen sie viel zu hohe Summen von ihren Opfern und bedrängen diese. Die Arbeiten sind oft unsauber oder unvollständig ausgeführt.

In der Straße "Kirchfelden" in Jülich kam es gestern gegen 14:30 Uhr zu solch einem Vorfall. Ein Mann klingelte am Haus der Geschädigten und erklärte auf Englisch, dass er soeben die Terrasse der Nachbarn gereinigt und versiegelt habe und dass man diese Arbeit für 700 Euro auch bei ihnen durchführen könne. Man stimmte zu. Im Verlauf der Arbeiten korrigierten sie den Preis immer weiter nach oben. In diesem Fall kam es zu keinem Schaden, weil die Männer gingen, ohne das Geld einzufordern. Sie sagten nur, dass man die Rechnung per E-Mail schicken würde. Die Geschädigten bemerkten, dass die Arbeiten nicht zu Ende ausgeführt wurden und ihnen kam die Sache merkwürdig vor, sodass sie Anzeige erstatteten.

Die Arbeiter waren mit einem Lkw mit britischen Kennzeichen unterwegs und werden wie folgt beschrieben:

- Circa 30 Jahre alt - 185 - 190 cm groß - Rötliche, lockige Haare, Undercut - Sportlicher Körperbau

Ein anderer wird genauso beschrieben und war möglicherweise der Zwillingsbruder. Derjenige, der sich als Chef vorstellte, war dunkelblond und hatte eine Tätowierung auf dem Unterarm.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

