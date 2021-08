Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Jägerkanzel erheblich beschädigt

Polizei Hoya sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Eitzendorf (ots)

Viele Beschädigungen habe der Geschädigte bereits ohne Anzeige hingenommen, so erklärt er den eingesetzten Beamten während der Anzeigenaufnahme. Doch dieses Mal sei der Sachschaden so erheblich, dass man es zur Anzeige bringen müsse, um der Täter eventuell habhaft zu werden und sie in Regress zu nehmen. Die Jägerschaft aus dem Bereich Eitzendorf und Umgebung beschäftigen seit Längerem bislang unbekannte Täter, die sich immer wieder Zugang zu verschiedenen Kanzeln verschaffen, um hier zum Beispiel den Innenraum mit Kot zu beschmieren oder vorhandene Jagdutensilien zu beschädigen oder gar zu entwenden. Im aktuellsten Fall von vergangenem Samstagabend auf Sonntagmorgen ist die Kanzel eines geschädigten Jägers nicht bloß umgeworfen, sondern die Fensterläden und Tür abgerissen und die Plexiglasscheiben zerstört worden. Mit bloßer Gewalt ist mit einem Werkzeug auf die Reifen des tragenden Anhängers und die Wände der Kanzel eingeschlagen worden. Am Tatort sind Spuren der Tat gesichert worden. Die Polizei Hoya bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, bei denen nicht nur im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeug in der Feldmark nördliche von Eitzendorf, zwischen Eitzendorf und Blendern, wahrgenommen worden sind.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell