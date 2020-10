Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen, Schwarzwald-Baar-Kreis) 83-jähriger Autofahrer verursacht Kleinstunfall beim Anfahren

St. Georgen (ots)

Am Sonntag gegen 12:00 Uhr ist es im Hintertal bei Gütenbach zu einem kleinen Verkehrsunfall gekommen. Ein 83-jähriger Fahrer eines Suzuki fuhr von Gütenbach in Richtung Brend. Auf etwa der Hälfte hielt er an der dortigen Steigung an, um landwirtschaftliche Arbeit zu prüfen. Eine 43-jährige Opel-Fahrerin musste verkehrsbedingt hinter dem Suzuki stehen bleiben. Beim Versuch die Fahrt fortzusetzten rollte der Suzuki zwei Mal rückwärts gegen den wartenden Opel und beschädigte diesen.

Verletzt wurde niemand, es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Marcel Ferraro

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1013

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell