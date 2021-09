Polizei Düren

POL-DN: Zeugen gesucht: Exhibitionist zeigt sich 14-Jähriger

Düren (ots)

Am Badesee in Gürzenich wurde eine 14-Jährige gestern Abend Opfer eines Exhibitionisten. Sie blieb unangetastet - der Mann konnte unerkannt entkommen.

Gegen 18:00 Uhr saß die 14-Jährige aus Düren mit einem Hund an einer Wasserstelle am See. Von hinten trat ein Mann mit entblößtem erigiertem Glied an sie heran. Das Mädchen rief sofort laut nach ihrer Schwester, die sich in der Nähe befand. Zusammen liefen sie zu den Fahrrädern, fuhren in Richtung des hinteren Eingangs der Wasserskianlage davon und verständigten gemeinsam mit zwei Passanten ihren Vater. Dieser rief die Polizei. Der Exhibitionist konnte unerkannt flüchten und wurde auch bei der Fahndung vor Ort nicht mehr angetroffen.

Die 14-Jährige beschreibt den Mann wie folgt:

- Rotes T-Shirt, kurze graue Hose - Braune lockige Haare - Kein Bart - 40-45 Jahre alt - Etwa 1,70 m groß - Schlank

Sachdienliche Hinweise auf den gesuchten Tatverdächtigen werden unter der Nummer 02421 949-6425 entgegen genommen.

