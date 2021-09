Polizei Düren

POL-DN: Plötzlicher Schlag gegen den Kopf

Düren (ots)

Am Dienstag, 07.09.2021, kam es zu einer Körperverletzung im Langemarkpark an der Josef-Schregel-Straße.

Der Geschädigte, ein 37 Jahre alter Mann aus Düren, war gegen 10:45 Uhr im Bereich der Unterführung unterwegs, als eine männliche Person an ihm vorbeilief und ihm unvermittelt mit der Hand gegen den Kopf schlug. Der Täter, der offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, konnte noch vor Ort von der hinzugerufenen Polizei gestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Der 28-Jährige aus Nörvenich wurde in Gewahrsam genommen und von dort noch am Abend wieder entlassen.

Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen die jedoch nicht medizinisch versorgt werden mussten.

(se; 210907-1045-077567)

