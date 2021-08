Polizei Dortmund

POL-DO: Autofahrerin entdeckt Geldbeutel: Wer vermisst fünfstelligen Geldbetrag?

Dortmund (ots)

Bargeld in fünfstelliger Höhe gab eine 60-jährige Dortmunderin am Mittwoch (10.8.2021) in der Polizeiwache in Aplerbeck ab.

Die Autofahrerin gab an, das in einem Plastikbeutel verpackte Geld auf der Wannebachstraße an der Stadtgrenze Dortmund/Schwerte gesehen zu haben. Sie stieg aus ihrem Auto aus, nahm das Fundstück in Augenschein und fuhr sofort zur Polizeiwache, die für ihren Stadtteil in Dortmund verantwortlich ist.

Zur genauen Höhe des Bargeldes und weiteren Gegenständen, die sich in dem Plastikbeutel befanden, kann die Polizei aus ermitlungstaktischen Gründen derzeit keine weiteren Angaben machen.

Eindeutig fällt zu diesem Zeitpunkt jedoch das Dankeschön der Dortmunder Polizei an die ehrliche Finderin aus.

Die Polizei bittet die Besitzerin oder den Besitzer des Geldes um Anruf bei der Polizei in Aplerbeck unter Tel. 0231/132 3821.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell