Polizei Düren

POL-DN: Seniorin schwer verletzt - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Am Sonntagnachmittag verletzte nach ersten Angaben ein Kind eine 79-Jährige bei einem Unfall mit einem Fahrrad so schwer, dass diese in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Gegen 15:00 Uhr war die Dame aus Inden fußläufig auf der Burgauer Allee unterwegs. Nach Zeugenaussagen hat ein Kind sie dann mit einem Rad von hinten angefahren, woraufhin die Seniorin zu Fall kam. Dabei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie von einem RTW in ein Krankenhaus transportiert wurde und dort stationär aufgenommen wurde. Das Kind entfernte sich von Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zum Kind oder zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell