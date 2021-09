Polizei Düren

POL-DN: Unfallflucht auf der Goethestraße - Zeugen gesucht!

Düren (ots)

Donnerstagmittag verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Schaden von circa 2000 Euro und flüchtete.

Gegen 11:30 Uhr hielt ein 73-jähriger Dürener mit seinem Fahrzeug verkehrsbedingt auf der Goethestraße an einer Ampel und beabsichtigte als Rechtsabbieger in Richtung Aachener Straße abzubiegen. Neben ihm auf der Linksabbiegerspur befand sich ein weißer Kleintransporter mit einem Fahrzeugführer. Als der Geschädigte losfahren wollte, lenkte der Fahrer des Kleintransporters sein Fahrzeug nach rechts und streifte dabei den Wagen des 78-Jährigen. Dessen Aufforderungen ebenfalls rechts abzubiegen, dort zu halten und den Sachverhalt zu klären, kam der Unfallgegner nicht nach. Er entfernte sich mit seinem Kleintransporter in Richtung Birkesdorf.

Der flüchtige Fahrer ist nach Angaben des Melders circa 40 Jahre alt, von südosteuropäischem Aussehen, hatte einen Vollbart und ein ovales Gesicht.

Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich an die Leistelle der Polizei unter der Rufnummer 02421-949-6425 zu wenden.

