Polizei Düren

POL-DN: Citybike aus Praxisraum entwendet

Langerwehe (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag machten sich bislang unbekannte Personen an einem Therapiezentrum zu schaffen.

Bemerkt wurde der Einbruch am Freitagmorgen gegen 07:45 Uhr von einer Mitarbeiterin. Die 46-jährige Geschädigte aus Düren hatte am Abend zuvor gegen 20:15 Uhr die Praxis Am Bahndamm verlassen und ihr Bike dort abgestellt.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich mittels Aufhebeln der Nebeneingangstür Zutritt in die Praxisräume und entwendeten das E-Bike, sowie eine Geldkassette mit Bargeld. Sie konnten unerkannt in unbekannte Richtung flüchten.

Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich an die Leistelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell