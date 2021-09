Polizei Düren

POL-DN: Diebespaar bei Seniorin erfolgreich

Düren (ots)

Am Samstagmorgen gelang es zwei Personen auf dem Lidl-Parkplatz in Rölsdorf mit einem Ablenkungsmanöver Beute zu machen.

Gegen 11:15 Uhr stieg eine 86-jährige Dame nach ihrem Einkauf in ihren Pkw. Als sie im Fahrzeug saß, klopfte eine männliche Person an die Seitenscheibe der Fahrerseite. Die Seniorin ließ die Seitenscheibe herunter und wurde augenscheinlich mit einer angeblichen Suche nach einer Apotheke verbal von dem Tatverdächtigen abgelenkt. Während des Gesprächs öffnete eine weibliche Person die Beifahrertür. Als die Geschädigte sich nach dieser umblickte, schloss die Mittäterin wieder die Tür und entfernte sich mit dem Mann fußläufig in Richtung Bahnstraße. Erst zu Hause bemerkte die Dürenerin den Diebstahl ihres Portemonnaies, das sie in ihrer Tasche auf dem Beifahrersitz aufbewahrt hatte.

Die beiden Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden: 1. Männlich, circa 23 bis 25 Jahre alt und 170 cm groß, schlanke Statur, osteuropäischer Typ, dunkle blonde Kurzhaarfrisur, kein Bart, bekleidet mit blau-grauem T-Shirt, blauen Jeans und offenen Sandalen 2. Weiblich, circa 23 bis 25 Jahre alt und 160 cm groß, korpulente Statur, blonde lange Haare. Sie trug ein beigefarbenes Kleid, eine weiße Strickweste und offene Sandalen.

Zeugen, die Hinweise zu den oben beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

