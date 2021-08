Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Mit Motorroller weggerutscht

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Motorrollers am Sonntag in Gescher bei einem Unfall erlitt. Auch sein 17-jähriger Beifahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der 15-Jährige befuhr gegen 18.25 Uhr die Landesstraße 608 aus Richtung Stadtlohn kommend in Richtung Gescher. An der Einmündung der Stadtlohner Straße, Landesstraße 571, wollte der Jugendliche nach links in diese abbiegen. Dabei rutschte das Fahrzeug des Stadtlohners auf der regennassen Fahrbahn weg. Der Rettungsdienst brachte den Sozius aus Stadtlohn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 350 Euro.

