Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Alkoholisierte Fahrradfahrerin stürzt

Rhede (ots)

Am Sonntag stürzte eine erheblich alkoholisierte Fahrradfahrerin aus Köln gegen 00.30 Uhr auf der Straße Am Gut Schulte Böing. Die 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An dem Unfall war kein anderer Verkehrsteilnehmer beteiligt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen die 22-Jährige ein und ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

