Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Randalierer leistete Widerstand gegen Polizeibeamte

Gronau (ots)

Am Freitag erteilten Polizeibeamte einem 33 Jahre alten Randalierer auf der Weidenstraße einen Platzverweis. Gegen 16.00 Uhr, ca. zwei Stunden nach dem Platzverweis, erschien der 33-Jährige erneut an der Anschrift und wurde zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen. Dabei leistete er Widerstand gegen die Polizeibeamten, wobei eine Beamtin und ein Beamter leicht verletzt wurden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

