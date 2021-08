Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Betrunkener Radfahrer auf Kraftfahrstraße

Borken (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde der Polizei eine Personengruppe mit Fahrrädern und E-Scootern auf der B 67 (Kraftfahrtstraße) gemeldet. Gegen 02.45 Uhr trafen Polizeibeamte die vier Personen im Alter von 16 - 19 Jahren aus Heiden an. Einer der vier jungen Männer (18 J.) fuhr stark alkoholisiert auf seinem Fahrrad, die anderen drei waren zu Fuß unterwegs und schoben ihre Fahrzeuge (Fahrrad und zwei E-Scooter) - auch diese drei standen unter Alkoholeinfluss. Die Beamten eskortierten die Gruppe von der Kraftfahrstraße und nahmen die beiden Jugendlichen und den 18-Jährigen mit zur Wache. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können. Einer der Jugendlichen wurde nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten in einer Betreuungseinrichtung untergebracht, der zweite Jugendliche durch das Jugendamt nach Hause gebracht.

