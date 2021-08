Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pkw zerkratzt

Zeugin beobachtet Täter

Borken (ots)

Am Samstag wurde gegen 20.30 Uhr auf dem Nordring (Höhe Burloer Straße) ein schwarzer Renault Twingo durch einen noch unbekannten Täter zerkratzt. Eine Zeugin hatte den Täter gesehen - dieser flüchtete über die Burloer Straße in Richtung Neumühlenallee. Täterbeschreibung: Ca. 170 - 175 cm groß, ca. 20 - 25 Jahre alt, schlank, blond, mitteleuropäischer Typ, bekleidet mit blauer Jeanshose und lilafarbenem T-Shirt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

