Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Spork - Drei Kinder bei Unfall leicht verletzt

Lkw-Fahrer gesucht

Bocholt-Spork (ots)

Am Freitag befuhren fünf Jungen im Alter von 9 bis 11 Jahren auf Fahrrädern den Seitenstreifen der Dinxperloer Straße aus Richtung Spork in Richtung Suderwick. Dabei fuhren jeweils zwei Jungen nebeneinander und der fünfte Junge vorneweg. Sie wurden nach ihren Angaben gegen 16.55 Uhr von einem weißen Sattelzug mit so geringem Seitenabstand überholt, dass der in zweiter Reihe links fahrende Junge nach rechts auswich und mit dem neben ihm Fahrenden kollidierte - beide stürzten, einer auf den Seitensteifen, der andere in den Straßengraben. Einer der nachfolgenden Jungen konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und stürzte über den auf dem Seitenstreifen liegenden Jungen. Die drei gestürzten Jungen erlitten leichte Verletzungen.

Der Fahrer des Lkws hatte seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

