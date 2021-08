Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Teil der Skulptur "Osterfrau" entwendet

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde ein Teil der Osterfrau-Bronzeskulptur auf der Osterstraße abgebrochen und entwendet. Es handelt sich um den Hahn. Ein Zeuge hatte in der Nacht eine lautstark feiernde Gruppe auf der Osterstraße festgestellt. Ob diese etwas mit der Tat zu tun hat, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

