Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - In Betrieb eingebrochen

Ahaus (ots)

In eine Firma eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Alstätte. Um in das Gebäude am Brinker Esch zu gelangen, hatten sich die Täter gewaltsam an einem Fenster zu schaffen gemacht. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher Schränke und Schubladen. Um verschiedene Räume betreten zu können, brachen sie mehrere Zwischentüren auf. Ob und was die Unbekannten erbeutet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

