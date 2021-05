Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autos stoßen zusammen

Polizei sucht Zeugen (12.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.000 Euro ist bei einem Unfall am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der Vockenhauser Straße entstanden. Eine 33-jährige Mitsubishi Lancer-Fahrerin ermöglichte einer anderen Verkehrsteilnehmerin das Ausparken und setzte ihr Auto etwas zurück. Ein nachfolgender Mercedes Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr leicht auf den Mitsubishi auf. Der Fahrer, ein älterer Mann, vergewisserte sich, dass er keinen Schaden an seinem Mercedes hatte. Danach fuhr er jedoch weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder der Unfallgegnerin seine Personalien mitzuteilen. Personen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Mercedes-Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

