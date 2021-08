Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Exhibitionist im Schlosspark

Ahaus (ots)

In der Nacht zum Sonntag folgte ein noch unbekannter Mann gegen 01.20 Uhr drei jungen Frauen durch den Ahauser Schlosspark und entblößte sich schließlich vor den Geschädigten. Der Täter ist ca. 40 bis 60 Jahre alt, hat kurze helle Haare und war mit einer Jeanshose und einem T-Shirt bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

