BPOLI DD: Beschleunigtes Verfahren nach Diebstahl mit Waffen und Drogenbesitz

Am Samstagabend (20.03.2021) gegen 19 Uhr informierte ein Mitarbeiter eines Drogeriemarktes im Bahnhof Dresden Neustadt über eine Diebstahlshandlung. Der Täter sei noch vor Ort.

Kurz nach dem Betreten des Drogeriemarktes hatte sich ein 30-jähriger Mann ein Parfüm genommen, die Umverpackung entfernt und den Flakon anschließend in seine Jackentasche gesteckt.

Die Bundespolizisten fanden bei der anschließenden Durchsuchung des Libyers ein zugriffsbereites Messer in der Hosentasche sowie mehrere Cliptüten unterschiedlicher Betäubungsmittel.

Der mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann wurde außerdem durch die Staatsanwaltschaft Dresden wegen Diebstahls bereits gesucht. Am Sonntagmittag erfolgte die Haftrichtervorführung am Amtsgericht Dresden. Der Bereitschaftsrichter ordnete die Untersuchungshaft an, sodass der Beschuldigte im Anschluss an die Vorführung in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert wurde.

Die Bundespolizei Dresden wird die Ermittlungsergebnisse wegen Diebstahls mit Waffen und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz im noch in dieser Woche anberaumten beschleunigten Verfahren vorlegen.

