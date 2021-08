Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek

Gronau-Epe - Alkoholisierter Autofahrer gerät in Gegenverkehr

Heek / Gronau-Epe (ots)

Am Samstag wurde eine Zeugin gegen 21.55 Uhr auf der Eper Landstraße in Heek auf einen auffällig langsam und Schlangenlinie fahrenden Autofahrer aufmerksam und meldete dies der Polizei. Hinter der Autobahnbrücke (in Richtung Epe gesehen) sei der Autofahrer dreimal auf die Gegenfahrbahn und zudem beinahe in den Straßengraben gefahren. Der Gegenverkehr habe ausweichen müssen, so die Zeugin. Polizeibeamte hielten den 42 Jahre alten Autofahrer in Epe an. Da dieser erheblich unter Alkoholeinfluss stand, leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein, untersagten die Weiterfahrt und beschlagnahmten den polnischen Führerschein. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell