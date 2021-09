POL-DN: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Polizei Düren

Langerwehe (ots)

Am Montagmorgen kam es im Ortsteil Merode zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

In der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:50 Uhr verschafften sich der oder die Täter durch Hebeln an der Haustür Zutritt zu dem Wohnhaus. Der Bewohner des Hauses in der Paradiesstraße, der sich zu dieser Zeit unter der Dusche befand, bekam von dem Treiben in seinem Haus nichts mit. Entwendet wurde bei diesem Versuch nichts, vermutlich fühlten sich der oder die Täter durch die Anwesenheit des Eigentümers gestört. Zeugen werden gebeten, sich unter der 110 zu melden.

