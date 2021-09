Polizei Düren

POL-DN: Pedelec-Bremsen versagen: Fahrerin leicht verletzt

Heimbach (ots)

Eine Autofahrerin verhinderte durch starkes Bremsen gestern Nachmittag einen schlimmeren Unfall, als die Fahrerin eines Pedelecs nahezu ungebremst in eine Kreuzung einfuhr.

Gegen 15:00 Uhr war eine 60-jährige Autofahrerin aus Heimbach auf der Straße "Im Heimbachtal" unterwegs und fuhr auf die Kreuzung mit der Straße "Am Waatscheidt" zu. Sie sah, wie plötzlich von links eine Pedelec-Fahrerin in einem sehr hohen Tempo den Berg hinabgefahren kam; augenscheinlich versuchte diese, zu bremsen. Durch starkes Bremsen ihrerseits verhinderte die 60-Jährige eine Kollision. Die Pedelec-Fahrerin, eine 28-Jährige aus Heimbach, verlor die Kontrolle über das Fahrrad, stieß gegen das Geländer eines Baches und stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie zu ihrem Hausarzt, der die leichten Verletzungen behandelte. An dem Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 400 Euro. Die Frau konnte sich nicht erklären, warum die Bremsen an ihren Pedelec nicht funktioniert hatten.

