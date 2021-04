Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Reiterzubehör gestohlen ++ Einbruch in Firma ++ Nach versuchtem Einbruch, ein mutmaßlicher Täter bekannt ++

Landkreis Verden (ots)

Reiterzubehör gestohlen

Kirchlinteln. Am Donnerstagmorgen schlichen sich unbekannte Täter in Stallräumlichkeiten in der Eversener Straße und stahlen Reiterzubehör in einem vierstelligen Wert. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt mit der Beute. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände beobachtet haben, werden unter 04236/943370 um Hinweise gebeten.

Einbruch in Firma

Verden. Unbekannte Täter drangen gewaltsam auf ein Firmengelände in der Waller Heerstraße. Dort schlugen sie ein Fenster des Firmengebäudes ein und stahlen Kraftstoff aus zuvor aufgebrochenen Fahrzeugen. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei in Verden gebeten.

Nach versuchtem Einbruch, ein mutmaßlicher Täter bekannt

Thedinghausen. Am späten Donnerstagabend versuchten Einbrecher in ein Wohnhaus in der Liegnitzer Straße einzubrechen, als eine Alarmanlage auslöst. Die Täter lassen von der weiteren Tat ab und versuchten zu flüchten. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung in der Nähe des Tatortes, konnten Beamte und Beamtinnen der Polizei Achim zwei Personen feststellen, die plötzlich flüchteten. Während eine Person entkam, konnte ein 18-jähriger junger Mann vorläufig festgenommen und mit zur Wache der Polizei Achim genommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Er steht im Verdacht an dem versuchten Einbruch in Thedinghausen beteiligt gewesen zu sein. Daher wurde gegen ihn und weitere, unbekannte Täter ein Strafverfahren eingeleitet. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell