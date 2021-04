Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Postfiliale ++ Ampelanlage beschädigt

Landkreis Osterholz (ots)

Einbruch in Postfiliale

Lilienthal. Am frühen Donnerstagmorgen brachen unbekannte Täter durch Einschlagen einer Scheibe in eine Postfiliale in der Hauptstraße ein. Anschließend durchsuchen sie mehrere Schubladen, flüchten nach ersten Erkenntnissen jedoch ohne Diebesgut. Der Sachschaden wird auf 400 Euro beziffert.

Eine Zeugin hat zwei Personen auf Fahrrädern in der Nähe gesehen. Die Auswertung von Kameraaufnahmen soll weitere Erkenntnisse über die Täter liefern. Die Ermittlungen der Polizei Osterholz dauern jedoch noch an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Ampelanlage beschädigt - Zeugen gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Eine Ampelanlage in der Garlstedter Straße, Ecke Bremerhavener Straße, wurde von unbekannten Tätern beschädigt. Sie beschädigten mehrere Kabelverbindungen, sodass die Anlage außer Betrieb genommen werden musste. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter 04791/3070 um Hinweise.

