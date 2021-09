Polizei Düren

POL-DN: Gefährliche Körperverletzung auf Schulhof - Tatverdächtiger in Jugendarrest

Düren (ots)

Auf dem Schulhof eines Berufskollegs in der Nideggener Straße wurde am 07.09.2021 bei einem Streit unter Jugendlichen ein 18-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt.

Gegen 11:20 Uhr kam es unter mehreren Jugendlichen, von denen nicht alle Schüler des Berufskollegs waren, zu einem Streit. Im Zuge der verbalen und körperlichen Auseinandersetzung kam auch ein Schlagstock zum Einsatz. Schließlich stach ein Jugendlicher mit einem Küchenmesser auf einen 18-Jährigen aus Vettweiß ein. Einer der Jugendlichen holte dann eine Gasdruckwaffe hervor, mit der er die Gegenseite einschüchtern und so die Auseinandersetzung beenden wollte. Diese wurde später von der Polizei sichergestellt. Die hinzugerufenen Beamten trafen vor Ort noch den verletzten 18-Jährigen und mehrere Zeugen an. Die Jugendlichen der Gegenseite waren nicht mehr vor Ort. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann aus Vettweiß ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Nach Einschätzungen der Ärzte bestand keine Lebensgefahr. Zwei weitere Jugendliche wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, benötigten jedoch keine medizinische Versorgung.

Im Zuge der Ermittlungen konnte im Verlauf des gestrigen Tages der Jugendliche angetroffen werden, der auf den 18-Jährigen eingestochen hatte. Es handelt sich um einen 16-Jährigen Dürener, der in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Er hatte noch einen Vollstreckungshaftbefehl offen und kam deshalb für zwei Tage in Jugendarrest. Ihm wird nun gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Um weiteren Auseinandersetzungen zwischen den Jugendlichen vorzubeugen, zeigt die Polizei derzeit Präsenz an der Schule in der Nideggener Straße.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell