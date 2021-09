Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer nach Unfall flüchtig

Düren (ots)

Am Mittwochabend verursachte eine bislang unbekannte Person einen Schaden von circa 2000 Euro und flüchtete vermutlich nicht ohne Blessuren.

Gegen 20:45 Uhr vernahm eine Anwohnerin der Aachener Straße in ihrer Wohnung einen Knall. Als sie aus dem Fenster in Richtung "Rurdammweg" blickte, beobachtete sie zwischen zwei geparkten Fahrzeugen den Tatverdächtigen augenscheinlich bemüht aufzustehen. Im weiteren Verlauf legte die Person sein Fahrrad und eine - wie sich später herausstellte - Tüte mit Flaschen rechtsseitig in ein Gebüsch und entfernte sich fußläufig in Richtung "Am Stadtpark".

Aufgrund vorgefundener frischer Blutspuren dürfte der Flüchtige zumindest leicht verletzt sein.

Die Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Das Fahrrad und weitere vom Verursacher mitgeführte Gegenstände wurden sichergestellt.

Der Mann ist nach Zeugenaussagen circa 40 Jahre alt, hat dunkelblonde gelockte kurze Haare und ist von gesetzter kräftiger Statur. Er war bekleidet mit einer roten oder orangen Jogginghose und einem gleichfarbigen T-Shirt.

Zeugen, die Hinweise zum Radfahrer oder zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell