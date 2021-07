Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Aufgefahren

Lippstadt (ots)

Zwei Leichtverletzte und schätzungsweise 7.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei am Sonntag (11. Juli) nach einem Auffahrunfall auf der Lipperoder Straße. Nach Zeugenaussagen überholte ein 20-jähriger Lippstädter auf der Lipperoder Straße in Fahrtrichtung B55 noch andere Verkehrsteilnehmer, bevor er gegen 18.20 Uhr an der Kreuzung zur B55 einem dort an der roten Ampel wartenden, 53-jährigen Autofahrer aus Brilon, von hinten auffuhr. Nach Angaben des Lippstädters hatte es zuvor durch den Regen für ihn Sichteinschränkungen gegeben. Die beiden Autofahrer wurden nach dem Unfall zur weiteren Untersuchung mit den eingesetzten Rettungsfahrzeugen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. (reh)

