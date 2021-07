Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Einbrecher mit Radlader auf der Flucht

Geseke (ots)

Zwei Einbrecher durchbrachen am Sonntag (11. Juli) mit einem gestohlenen Radlader das Hallentor einer Firma am Schneidweg. Die Unbekannten montierten zuvor ein Zaunelement auf dem Firmengelände ab und schlugen eine Fensterscheibe der Fahrzeughalle ein. Auf ihrer Flucht kam ihnen gegen 19.05 Uhr ein Mitarbeiter auf dem Schneidweg entgegen, der in dem gestohlenen Radlader sein Arbeitsgerät aus der Firma wiedererkannte. Als er die Verfolgung des Radladers antrat ließen die beiden Tatverdächtigen das Gerät dort stehen und flüchteten fußläufig in Richtung Bürener Straße. Dort verlor sich dann auch ihre Spur. Die beiden Männer waren circa 18 bis 22 Jahre alt und trugen grüne T-Shirts und kurze, braune Arbeitshosen der Marke "Strauß". Einer von ihnen war schätzungsweise 175 cm groß und hatte braune Haare. Der Zweite war circa 185 cm bis 190 cm groß und hatte dunkelblondes Haar. Ein Zeuge hatte die Beiden bereits gegen 14.15 Uhr am Schneidweg mit einem Metalldetektor wahrgenommen. Weitere Zeugen, die Hinweise auf den Einbruch oder die beiden Männer geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

