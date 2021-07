Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Fahndung (Korrekturmeldung)

Lippstadt (ots)

Korrektur: Verlinkung führte leider ins Leere. Nach einer Messerstecherei am 10.06.2021 (wir berichteten in einer Pressemeldung vom 11.06.2021) im Grünen Winkel in Lippstadt sucht die Polizei nach einem unbekannten Mann. Das Foto wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom zuständigen Amtsgericht freigegeben und kann hier eingesehen werden: https://fcld.ly/n3zha3w Die Kriminalpolizei möchte wissen: wer kennt diesen Mann? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02941-91000 melden. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell