Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg - Neckarweihingen: Verkehrsunfall mit 13.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Eine 19-jährige Hyundai-Fahrerin war am Donnerstag gegen 20:35 Uhr im Einmündungsbereich der Hauptstraße und der Birklenstraße in Neckarweihingen in einen Verkehrsunfall verwickelt. Sie befuhr mit ihrem Pkw die Birklenstraße und bog an der Einmündung zur Hauptstraße nach rechts ab. Im Bereich weist ein Verkehrsschild darauf hin, dass den Fahrzeugen auf der Hauptstraße Vorfahrt zu gewähren ist. Zeitgleich befuhr ein 22-Jähriger mit einem BMW die Hauptstraße in nördlicher Richtung. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Pkw waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell